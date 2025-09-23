Dólar renova mínimas e oscila abaixo dos R$5,30 após Trump anunciar reunião com Lula

Logo após os comentários de Trump, o dólar à vista atingiu às 12h08 a cotação mínima intradia de R$5,2790 (-1,11%). Às 12h16, a moeda era cotada a R$5,2851 (-0,99%).

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento cedia 0,97%, a R$5,2930.

A participação de Lula na assembleia da ONU era bastante esperada pelos agentes do mercado, que nos últimos dias demonstraram temor de que Trump pudesse anunciar mais medidas econômicas contra o Brasil. Na segunda-feira os EUA anunciaram sanções a Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, mas não ao país.

Em seu discurso no fim da manhã, Lula disse que a soberania brasileira é inegociável e criticou medidas unilaterais impostas ao país e os ataques ao Poder Judiciário brasileiro. Lula também afirmou que a imposição de sanções arbitrárias está se tornando constante e que os ideais que inspiraram a criação da ONU estão ameaçados.

Trump falou logo após Lula, e já no fim do discurso citou o Brasil. O norte-americano disse que passou por Lula após o brasileiro discursar, acrescentando que ambos se abraçaram e falaram rapidamente.

"Tivemos uma boa conversa, e concordamos em nos reunirmos na semana que vem", disse Trump. "Ele pareceu ser uma pessoa muito boa."