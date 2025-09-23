Embraer vende A-29 Super Tucano para norte-americana SNC

SÃO PAULO (Reuters) - A Embraer anunciou nesta terça-feira acordo para vender uma aeronave A-29 Super Tucano para a norte-americana SNC, que atua no setor aeroespacial e de segurança nacional.

O anúncio ocorreu durante a Conferência Air, Space & Cyber da Air & Space Forces Association (AFA), segundo a fabricante brasileira, acrescentando que a venda antecede uma encomenda que será feita por meio do programa do governo norte-americano Foreign Military Sales (Vendas Militares Estrangeiras).

De acordo com a Embraer, a aeronave será fabricada na linha de produção da companhia em Jacksonville, Flórida.