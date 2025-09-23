Governo assina renovação do contrato de distribuição da Neoenergia em Pernambuco

SÃO PAULO (Reuters) - O Ministério de Minas e Energia assinou nesta terça-feira a renovação do contrato de distribuição de energia da Neoenergia em Pernambuco, a primeira empresa a ter sua concessão prorrogada de forma antecipada sob as novas regras do governo brasileiro para cobrar melhor prestação de serviços aos consumidores.

O novo contrato, antecipado em cinco anos em relação ao vencimento anterior, garante investimentos de cerca de R$6 bilhões pela Neoenergia até 2029, "acelerando melhorias no sistema elétrico e beneficiando mais de 4 milhões de clientes em todo o Estado", disse a empresa.

Eduardo Capelastegui, diretor-presidente da Neoenergia, afirmou que a conclusão do processo de renovação em Pernambuco representa "garantia de cumprimento aos contratos firmados e confere significativa segurança jurídica ao setor elétrico nacional".