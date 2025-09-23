Governo exclui lote do leilão de energia para sistemas isolados por incerteza sobre gás

"As incertezas quanto ao futuro fornecimento de gás na região, decorrentes desses marcos, se devem à falta de previsibilidade quanto ao cálculo da tarifa de transporte e à incerteza quanto à evolução dos preços de transporte do gás natural após o ano de 2030, no período que compreende a vigência dos contratos oriundos do referido leilão (entre 2030 e 2045)", disse a pasta, em ofício.

Os sistemas isolados são comunidades que, por não estarem conectadas à rede elétrica do Sistema Interligado Nacional (SIN), dependem de geração local para obter energia. Grande parte desses sistemas, concentrados no Norte, são atendidos hoje por termelétricas poluentes, movidas a combustíveis fósseis, subsidiadas por todos os consumidores do país por meio da conta de luz.

Sem o projeto, o leilão de sexta-feira negociará apenas 18,7 MW para áreas no Amazonas e Pará, ante 66,9 MW previstos anteriormente.

Essa é a primeira licitação do tipo que obrigará que todas as soluções de suprimento contratadas tenham participação mínima de 22% de energia renovável ou a gás natural -- dispositivo inserido como forma de avançar na descarbonização do atendimento de energia dessas comunidades.

Durante reunião da Aneel nesta terça-feira, o diretor Fernando Mosna questionou os argumentos apresentados pelo governo para a exclusão do maior lote do leilão, afirmando que não havia fato novo que justificasse isso nesse momento, e que o gás era apenas uma das possíveis alternativas para atender a localidade, e não uma obrigatoriedade.

Já o diretor Willamy Frota, que é do Amazonas, disse ter preocupação com potenciais dificuldades de suprimento de energia às comunidades que seriam atendidas pelo projeto contratado em leilão.