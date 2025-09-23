Ibovespa avança puxado por Petrobras e Itaú e renova máxima com apoio de Trump

Em discurso na Assembleia-Geral das Nações Unidas nesta terça-feira, Trump disse que passou por Lula após o brasileiro discursar, dizendo que ambos se abraçaram e falaram rapidamente. "Tivemos uma boa conversa, e concordamos em nos reunirmos na semana que vem", disse. "Ele pareceu ser uma pessoa muito boa."

"Isso deu um impulso adicional", afirmou o responsável pela área de renda variável da Criteria, Thiago Pedroso, ponderando, contudo, que a bolsa já vinha com tendência positiva, endossada pelo movimento dos títulos do Tesouro norte-americano e pelo avanço do petróleo no exterior.

Pedroso ponderou que é um pouco do estilo de negociação de Trump, "ele bate e depois tende a amenizar as falas", e que apesar da reação nos mercados -- dólar ampliou a queda ante o real e as taxas dos DIs ampliaram o recuo -- é difícil avaliar até onde esses comentários podem ser bons para o Brasil.

Na visão de Pedroso, a grande questão para os EUA é sobre o alinhamento ideológico e geopolítico, e Lula e o PT parecem não querer ceder muito. No mesmo discurso, citou, Trump afirmou que o Brasil só poderá se dar bem quando trabalhar com os EUA. "É isso o que ele espera", disse.

Na ONU, Lula disse que a soberania brasileira é inegociável e criticou medidas unilaterais impostas ao país e ataques ao Poder Judiciário brasileiro. Também afirmou que a imposição de sanções arbitrárias está se tornando constante e que os ideais que inspiraram a criação da ONU estão ameaçados.

Investidores da bolsa paulista também repercutiam nesta sessão a ata da última reunião de política monetária do Banco Central no Brasil, enquanto aguardam discurso do chair do Federal Reserve, Jerome Powell.