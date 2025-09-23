Ibovespa renova recordes puxado por Petrobras, bancos e fala de Trump sobre Lula

De acordo com o superintendente da Necton/BTG Pactual, Marco Tulli Siqueira, está havendo uma antecipação de recursos da renda fixa para a renda variável, com investidores mirando a trajetória das taxas de juros nos EUA, principalmente, mas também no Brasil.

"E como o mercado de renda variável encolheu demais, os vendedores diminuíram, acaba prevalecendo a lei da demanda e oferta, o que explica essas oscilações", acrescentou.

No mercado, as expectativas são de que o Federal Reserve deve promover ainda dois cortes nos juros neste ano, enquanto, para a taxa Selic, as previsões apontam começo de redução em 2026. "A bolsa sempre antecipa", afirmou Tulli.

Nesta terça-feira, nos primeiros comentários públicos desde que o banco central dos EUA cortou os juros na semana passada, o chair do Fed, Jerome Powell, citou no começo da tarde que há perigo tanto em cortar a taxa muito rápido e arriscar um novo aumento da inflação, quanto em reduzir os juros muito lentamente e possivelmente causar um aumento desnecessário do desemprego.

No Brasil, o Banco Central afirmou na ata da última reunião de política monetária que entrou em um "novo estágio em que opta por manter a taxa inalterada e seguir avaliando se, mantido o nível corrente por período bastante prolongado, tal estratégia será suficiente para a convergência da inflação à meta".

Divulgada antes da abertura do mercado, a ata refere-se ao encontro do Comitê de Política Monetária (Copom) da semana passada, quando a Selic foi mantida em 15%.