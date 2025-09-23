Indonésia e UE selam acordo comercial e esperam compensar tarifas de Trump

A Indonésia diz que espera que o comércio bilateral, no valor de US$30,1 bilhões em mercadorias em 2024, dobre nos primeiros cinco anos.

ESTÍMULO AO ACORDO

Desde a reeleição de Trump em novembro passado, a UE tem se esforçado para forjar novas alianças comerciais, inclusive com o bloco sul-americano Mercosul e o México, além de acelerar as negociações com a Índia.

A UE, composta por 27 países, espera que essas alianças compensem o impacto das tarifas de Trump, além de reduzir a dependência da China, principalmente em relação aos minerais necessários para sua transição verde.

As exportações da Indonésia também estão sujeitas a uma ampla tarifa norte-americana, de 19%.

A UE diz que seus exportadores serão poupados de 600 milhões de euros (US$707,4 milhões) em impostos indonésios e prevê vender mais produtos químicos, máquinas, automóveis e produtos alimentícios, principalmente leite em pó e queijos.