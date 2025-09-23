Petroleiras acionam Cade contra fusão de Subsea7 e Saipem, dizem fontes

As petroleiras argumentam que um acordo entre a italiana Saipem e a norueguesa Subsea7 pode gerar uma "concentração excessiva", elevando custos e reduzindo a concorrência no país, segundo as fontes, que falaram na condição de anonimato por atuarem com empresas clientes das fornecedoras de serviços.

Com a fusão, anunciada em julho, as companhias passariam a deter cerca de um terço do mercado de serviços para a indústria de petróleo e gás offshore, segundo as fontes. O grupo combinado, que passará a se chamar Saipem7, terá uma carteira de pedidos de 43 bilhões de euros e receita de cerca de 21 bilhões de euros, informaram as empresas anteriormente. A previsão é de que o acordo seja concluído no segundo semestre de 2026.

As petroleiras já lidam com uma concentração dos fornecedores desde a fusão de Technip e FMC há alguns anos.

"Não dá para deixar as petroleiras nas mãos de três players... São empresas altamente especializadas, com navios que custam ao menos US$1 bilhão cada", afirmou uma das fontes.

A Petrobras afirmou em ofício ao Cade, ao demandar ser terceira parte no processo, que a operação "traz fortes impactos concorrenciais que afetam a companhia", uma vez que a empresa "depende diretamente das instalações das estruturas de dutos rígidos e a respectiva interligação entre os poços e as unidades de produção para o desempenho de sua atividade econômica principal".

Já a Exxon destacou que a operação gera "elevada concentração no ramo de projetos SURF, com redução de concorrência, diminuição de escolha para os clientes, redução da inovação e potencial deterioração da qualidade dos serviços".