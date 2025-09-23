Powell diz que não há grandes riscos à estabilidade financeira no momento

(Reuters) - O chair do Federal Reserve, Jerome Powell, disse nesta terça-feira que não está preocupado com os riscos à estabilidade financeira em meio aos fortes preços das ações das empresas.

"Não estamos em um momento de riscos elevados para a estabilidade financeira", disse Powell em uma apresentação em Rhode Island.

Mas ele acrescentou sobre o mercado: "Acho que, se você observar alguns preços, eles estão elevados em relação aos níveis históricos", acrescentando ainda que "não temos como meta nenhum nível de preços para ativos financeiros específicos".