Powell reitera que não há trajetória livre de riscos enquanto Fed equilibra emprego e inflação

"Os riscos de curto prazo para a inflação estão inclinados para cima e os riscos para o emprego, para baixo — uma situação desafiadora", disse Powell, repetindo a linguagem usada na semana passada, quando o Fed cortou sua taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual. A taxa atual, na faixa de 4% a 4,25%, ainda é considerada alta o suficiente para resistir às pressões de preços na economia, mas "nos deixa bem posicionados para responder a potenciais desenvolvimentos econômicos. Nossa política não segue um curso predefinido."

Embora essa frase seja uma espécie de mantra para as autoridades do Fed, ela ganhou ressonância especial agora, com opiniões fortes emergindo de ambos os lados.

Nesta semana, vários presidentes dos Feds regionais pediram cautela em novos cortes, considerando que o balanço de riscos ainda pende para a inflação, enquanto dois diretores do Fed alertaram que a política monetária está muito restritiva e que mais cortes são necessários para proteger o mercado de trabalho.

As autoridades do Fed antecipam reduções de 0,25 ponto percentual nas reuniões de outubro e dezembro do Fed, e os investidores esperam com alta probabilidade que elas se concretizem.

Mas, "se afrouxarmos a política monetária de forma muito agressiva, poderemos deixar o processo sobre a inflação inacabado e precisaremos reverter a situação mais tarde para restaurar totalmente a inflação de 2%. Se mantivermos a política restritiva por muito tempo, o mercado de trabalho poderá enfraquecer desnecessariamente", disse Powell.

Powell concordou que há motivos para preocupação com o mercado de trabalho, com o recente crescimento de empregos em média em torno de 25.000 nos últimos 3 meses, "ficando abaixo da taxa de 'equilíbrio' necessária para manter a taxa de desemprego constante".