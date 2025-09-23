Presidente do Fed de Chicago diz à CNBC que há espaço para cortar juros

NOVA YORK (Reuters) - O presidente do Federal Reserve de Chicago, Austan Goolsbee, disse nesta terça-feira que, se a inflação arrefecer, o banco central dos Estados Unidos terá espaço para reduzir a taxa de juros.
"Acho que, eventualmente, em um ritmo gradual, os juros podem cair bastante se conseguirmos tirar essa poeira estagflacionária do ar", disse Goolsbee em uma entrevista à CNBC.
Em termos de onde o Fed pode ir em relação à sua taxa atual entre 4% e 4,25%, Goolsbee disse que uma taxa neutra é algo em torno de 100 a 125 pontos-base abaixo disso, observando que "em última análise, a taxa pode se estabelecer em torno de 3% com a inflação em 2% e estou confortável com isso, com isso como um marcador".
Goolsbee, que é membro votante do Comitê Federal de Mercado Aberto, que define a taxa de juros, falou após a decisão do banco central na semana passada de reduzir os juros em 0,25 ponto percentual. Embora as autoridades continuem preocupadas com os níveis excessivamente altos de inflação, elas também estão tentando compensar os riscos para o mercado de trabalho, reduzindo o custo dos empréstimos de curto prazo.
Goolsbee disse em sua aparição na TV que, no que diz respeito à política monetária do Fed, "acho que somos restritivos, levemente restritivos".
Ele também observou que os riscos de inflação continuam reais. "Com a inflação acima da meta por quatro anos e meio consecutivos e em alta, acho que precisamos ter um pouco de cuidado para não sermos agressivos demais" com os cortes na taxa de juros. Mas ele acrescentou que "o mercado de trabalho continua a esfriar em um ritmo de leve a modesto".
(Reportagem de Michael S. Derby)
