Taxas dos DIs caem após Trump elogiar Lula e acenar com reunião

Em sintonia com o recuo forte do dólar ante o real, no fim da tarde a taxa do DI (Depósito Interfinanceiro) para janeiro de 2027 estava em 13,98%, ante o ajuste de 14,031% da sessão anterior. A taxa para janeiro de 2028 marcava 13,23%, ante o ajuste de 13,327%.

Entre os contratos longos, a taxa para janeiro de 2030 estava em 13,23%, ante 13,324% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2035 tinha taxa de 13,425%, ante 13,5%.

A participação de Lula na assembleia da ONU era bastante esperada pelos agentes do mercado, que nos últimos dias demonstraram temor de que Trump pudesse adotar mais medidas econômicas contra o Brasil.

Em julho, Trump havia definido uma tarifa de 50% para uma série de produtos brasileiros, citando como uma das justificativas o julgamento contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, seu aliado, condenado posteriormente a 27 anos e 3 meses de prisão.

Na última segunda-feira, os EUA anunciaram sanções a Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal.

Em seu discurso na ONU no fim da manhã, Lula disse que a soberania brasileira é inegociável e criticou medidas unilaterais impostas ao país, além dos ataques ao Poder Judiciário brasileiro. Sem citar diretamente os EUA ou Trump, Lula também afirmou que a imposição de sanções arbitrárias está se tornando constante e que os ideais que inspiraram a criação da ONU estão ameaçados.