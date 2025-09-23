Trump diz que resgate da Argentina é improvável

NOVA YORK (Reuters) - O presidente norte-americano, Donald Trump, disse nesta terça-feira que os Estados Unidos ajudariam a Argentina, mas que não achava necessário um resgate.

Trump falou ao lado do presidente argentino, Javier Milei, antes de os dois líderes se reunirem nos bastidores da Assembleia Geral da ONU, um dia depois de o secretário do Tesouro, Scott Bessent, ter dito que todas as opções estavam na mesa para estabilizar a nação latino-americana.

"Nós vamos ajudá-los. Não acho que eles precisem de um resgate", disse Trump aos repórteres em Nova York.