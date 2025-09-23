Wall Street fecha em baixa conforme investidores digerem comentários de Powell

Amazon.com, Microsoft e Apple também registraram queda.

Em seus comentários nesta terça-feira, Powell deu poucas dicas de quando ele acha que o Fed poderá cortar as taxas de juros novamente. Na semana passada, o Fed cortou as taxas pela primeira vez este ano e indicou que novos cortes podem estar por vir.

"O grande evento do dia foi o discurso de Powell. Ele foi um pouco dovish, mas também se mostrou cauteloso, o que indica que, embora tenha deixado a porta aberta para outro corte nas taxas, não houve realmente nenhuma indicação de quando e de quanto poderia ser o próximo corte", disse Peter Cardillo, economista-chefe de mercado da Spartan Capital Securities, em Nova York.

"O mercado começou as vendas por causa disso", disse ele, acrescentando: "Ele também estava pronto para algum tipo de recuo".

Powell também disse que os preços das ações estão bastante valorizados. Os três principais índices dos EUA registraram recordes de fechamento nas três sessões anteriores.

O Dow Jones Industrial Average caiu 0,19%, para 46.292,78 pontos, o S&P 500 perdeu 0,55%, para 6.656,92 pontos, e o Nasdaq Composite recuou 0,95%, para 22.573,47 pontos.