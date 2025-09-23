Wall Street fica sem direção comum com foco em Powell para perspectiva de juros

Algumas autoridades argumentam a favor de cortes graduais no futuro para manter a inflação sob controle. O presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, disse nesta terça-feira que, se a inflação esfriar, o banco central terá algum espaço para reduzir sua meta da taxa de juros.

"O mercado está precificando mais dois cortes este ano. Isso pode estar potencialmente em risco se houver um pouco de inclinação 'hawkish' esta semana, especialmente por parte de Powell", disse Charlie Ripley, estrategista sênior de investimentos da Allianz Investment Management.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,66%, para 46.687,96 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 0,05%, a 6.697,18 pontos, e o Nasdaq Composite perdia 0,23%, para 22.734,72 pontos.

O setor financeiro do S&P 500 atingiu um pico recorde e tinha alta de 0,9%, enquanto as empresas de energia subiam 2,3%. Os ganhos ajudaram o índice de referência a atingir nova máxima recorde intradiária.

As perdas da Nvidia, que caiu 2,2% depois de atingir um recorde intradiário na sessão anterior, e da Amazon.com, com queda de 2,3%, pesavam sobre o Nasdaq.

(Reportagem de Niket Nishant, Purvi Agarwal e Sukriti Gupta em Bengaluru)