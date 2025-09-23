WEG investirá US$77 mi para ampliar produção nos EUA para atender demanda de IA

"Essa fábrica costumava produzir, e ainda produz em certa medida, transformadores para fontes renováveis, como a energia eólica. Mas cada vez mais estará associada a data centers e à IA", disse Peter Barry, diretor-geral da WEG nos Estados Unidos, à Reuters.

O investimento será realizado ao longo de três anos, afirmou ele, com a capacidade adicional entrando em operação e produzindo até 2028, no máximo.

Conforme o mercado evolui, a empresa pode considerar novos investimentos em instalações nos EUA para atender à crescente demanda, disse Barry.

"Mas temos tempo para nos adaptar e sermos ágeis diante de quaisquer mudanças que ocorram. As condições podem mudar, então permanecemos muito flexíveis", afirmou Barry.

A empresa espera conseguir vender antecipadamente a capacidade de produção da planta, disse o executivo, acrescentando que, embora os investimentos sejam altamente focados em automação, cerca de 50 empregos serão criados.

Ainda que a WEG tenha sido impactada pela tarifa de 50% imposta pelo presidente Donald Trump sobre várias importações brasileiras, Barry afirmou que isso não influenciou a decisão de investir no país.