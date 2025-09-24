Ações da China e de Hong Kong se recuperam com ganhos em setor de tecnologia

XANGAI (Reuters) - As ações da China e de Hong Kong se recuperaram nesta quarta-feira, sustentadas por fortes ganhos no setor de tecnologia, enquanto novos sinais de diminuição das tensões comerciais com os Estados Unidos também deram algum apoio.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,83%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 1,02%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 1,37%.

Os ganhos foram liderados por ações de tecnologia, com o índice STAR50 de Xangai, voltado para a tecnologia,, saltando 3,49% e o subíndice CSI Info Tech em alta de 2,88%.