Alckmin mostra otimismo em discussão sobre tarifaço dos EUA

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O vice-presidente, Geraldo Alckmin, afirmou nesta quarta-feira que está otimista em relação às negociações sobre o tarifaço imposto pelos Estados Unidos contra o Brasil, após o rápido encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump, na Assembleia Geral da ONU, na véspera.

"Foi um bom encontro entre os dois presidentes e a gente tem tudo para poder avançar", disse Alckmin a jornalistas durante evento no BNDES.

Em sua fala na ONU na véspera, Trump revelou o encontro de cerca de 30 segundos com Lula e disse que "tivemos uma boa conversa, e concordamos em nos reunirmos na semana que vem". "Ele pareceu ser uma pessoa muito boa", acrescentou.