Ambipar desaba 10% com incertezas após mudança de CFO e emissão bilionária de debêntures

SÃO PAULO (Reuters) - As ações da Ambipar desabavam 10%, no segundo pregão de queda forte, após anunciar na noite de segunda-feira troca no comando da diretoria financeira, com saída de João de Arruda e entrada de Ricardo Garcia, que passou a exercer cumulativamente as funções de diretor financeiro e de relações com investidores.

No comunicado sobre a mudança, aprovada pelo conselho de administraçao, a empresa reforçou "compromisso na continuidade do desenvolvimento das atividades financeiras e de relações com investidores, e no fortalecimento da estrutura de capital e de governança", mas não deu detalhes sobre as razões da mudança.

Também na segunda-feira, o conselho de administração da Ambipar aprovou emissão de até R$3 bilhões, recursos que, segundo a empresa, serão usados para resgate antecipado das debêntures da 3ª e 6ª emissões, além de fortalecimento e simplificação da estrutura de capital da Ambipar.