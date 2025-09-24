Ativos argentinos se recuperam após Bessent detalhar forte apoio dos EUA

"A Argentina tem as ferramentas para derrotar especuladores, incluindo aqueles que buscam desestabilizar os mercados argentinos com objetivos políticos", disse Bessent, reafirmando a conexão política com o apoio dos EUA.

Bessent havia dito na segunda-feira que o governo estava observando uma guinada à direita na política latino-americana, ao mencionar o apoio dos EUA ao projeto de Milei.

Os títulos da Argentina para 2030 subiram mais de 4 centavos e foram negociados a 75,36 centavos de dólar, enquanto o ETF de ações da Global X Argentina avançou mais de 4%, com algumas ações bancárias registrando ganhos percentuais de dois dígitos. O índice de ações local subiu mais de 6% no início do pregão.

Já o peso argentino se fortaleceu perto de 3%, elevando os ganhos semanais em relação ao dólar para mais de 10%.

"Esse grau de apoio dos EUA à Argentina foi além do que qualquer analista poderia ter imaginado há apenas algumas semanas", disse Alejo Czerwonko, diretor de investimentos para mercados emergentes nas Américas do UBS.

"Este é um dos exemplos mais fortes de apoio do Tesouro dos EUA na história dos mercados emergentes."