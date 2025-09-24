Azevedo & Travassos faz acordo com Jive para financiamento de até R$414 mi

(Reuters) - A Azevedo & Travassos anunciou na noite de terça-feira memorando de entendimentos com a Jive Investments para um financiamento de até R$414 milhões, destinado às concessões de infraestrutura operadas pela companhia, especificamente a Rota Verde e Rota Agro, disse a empresa em fato relevante.

O acordo inclui um empréstimo-ponte de até R$50 milhões com prazo de seis meses, prorrogáveis por até três. Os recursos desse financiamento serão utilizados para pagamento de custos e despesas correntes da companhia e suas subsidiárias, bem como para investimentos no projeto Complexo de Energias Boaventura, a ser desenvolvido junto à Petrobras.

(Por João Manuel Maurício em Gdansk)