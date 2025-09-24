BB ainda vê inadimplência resiliente em agro, mas vê estabilização no 4º tri

"Continuaremos observando uma deterioração na carteira de crédito, principalmente vinda da carteira do agronegócio...vocês devem esperar um terceiro trimestre semelhante ao segundo", reafirmou o vice-presidente de gestão financeira, Geovanne Tobias, no evento a analistas e investidores.

"Os números do terceiro trimestre tendem a ser semelhantes aos do segundo, mas, a partir do quarto trimestre, esperamos uma estabilização da inadimplência na carteira do agronegócio", acrescentou, citando medidas regulatórias e governamentais anunciadas recentemente como parte do apoio para essa visão.

Às 13h31, as ações do Banco do Brasil exibiam alta de 0,4%, cotadas a R$22,21. No mesmo horário, o Ibovespa mostrava baixa de 0,2%.

Tarciana reforçou que o BB é o "banco do agro" e continuará sendo e que tem trabalhado muito na seletividade na originação de crédito para o segmento, assim como em outras áreas.

A executiva disse que a estratégia neste ano e em 2026 é mais direcionada para concessão de recursos controlados, mas com "cuidado muito grande" para buscar a revitalização e a recomposição da capacidade de pagamento dos produtores. "Vamos descontar em recursos controlados, mas também vamos ajudar o nosso produtor a renegociar suas dívidas com o banco e a recompor a sua capacidade de pagamento."

A executiva citou que o BB também tem trabalhado com alienação fiduciária, mas sem desprezar as demais garantias, citando o conhecimento sobre o cliente e o modelo de trabalho que ajudou a criar uma carteira de R$405 bilhões no segmento rural. A alienação fiduciária já representa metade das novas contratações no segmento produtor rural.