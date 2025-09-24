Bessent diz que motores de aeronaves e itens químicos podem alavancar negociação EUA-China

"Não estamos sem alavancas do nosso lado. Temos muitos produtos dos quais eles dependem de nós", disse Bessent, listando motores e peças de aeronaves, juntamente com certos produtos químicos e plásticos, bem como insumos para o silício.

Bessent disse que o mercado de ofertas públicas iniciais (IPOs, na sigla em inglês) de empresas era outra alavanca que os Estados Unidos poderiam usar em suas discussões com a China.

O secretário afirmou que ele e outros funcionários do governo Trump já haviam conversado com seus colegas chineses quatro vezes e que se encontrariam novamente em outubro e novembro, antes do término da pausa nas tarifas mais altas entre os países, em 10 de novembro.

"Olha, nós os abordamos com respeito mútuo. Eles são a segunda maior economia do mundo, mas os Estados Unidos deixaram claro que temos prioridades, temos interesses e vamos defendê-los."

O secretário do Tesouro disse ainda que o país estava se esforçando ao máximo para garantir um fornecimento seguro de semicondutores produzidos pelos Estados Unidos ou outros aliados próximos, reduzindo o risco, dado o domínio quase total de Taiwan neste mercado.

"O maior ponto de falha da economia mundial é que 99% dos chips de alto desempenho são produzidos em Taiwan", disse Bessent.