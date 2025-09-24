Produção da Toyota no Brasil pode ficar parada até fim do ano após tempestade, diz sindicato

"É bem provável que a Toyota não volte a produzir (no Brasil) este ano devido à falta de motores em Porto Feliz", acrescentou. "Provavelmente as atividades em Sorocaba e Indaiatuba devem ficar prejudicadas este ano devido ao tamanho do prejuízo."

"Vai ter que tirar o esqueleto que ficou e colocar um esqueleto novo", disse Soares, referindo-se a colunas e vigas de sustentação da fábrica danificadas pela tempestade. Segundo o dirigente sindical, "praticamente toda" a fábrica de Porto Feliz foi comprometida.

A montadora informou mais cedo que ainda está trabalhando na avaliação dos danos causados pelo fenômeno climático que teve força para tirar carros do chão e arrancar o telhado da fábrica que foi aberta em 2014 e é considerada pela marca como uma das mais modernas do grupo no mundo. A unidade foi aberta após investimento de R$580 milhões e era a primeira fábrica de motores da Toyota na América Latina, com uma capacidade de mais de 100 mil propulsores por ano.

Questionada nesta tarde sobre os comentários do presidente do sindicato, a Toyota afirmou "que não tem informações".

EMPREGOS GARANTIDOS

Segundo Soares, os trabalhadores da Toyota em Sorocaba vão entrar em férias coletivas nesta semana e em Porto Feliz os funcionários usarão banco de horas até o final desta semana, para depois ingressarem em regime de férias coletivas.