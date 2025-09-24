Comissão do Senado aprova isenção do IR para quem ganha até R$4.990 por mês

O texto do Senado, contudo, não deve prosperar porque lideranças da Câmara -- onde está em tramitação o principal projeto de interesse do governo no tema -- anunciaram na terça que a proposta deverá ser votada na próxima quarta-feira em plenário.

Reportagem da Reuters na semana passada apontou que a discussão do projeto do IR na Câmara vinha ficando em segundo plano em meio a discussões entre deputados de pautas como a chamada PEC da Blindagem e uma proposta de anistia a condenados pelos ataques às sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023.

Mas a isenção do IR para quem ganha salário de até R$5.000 por mês é uma promessa de campanha e uma das principais bandeiras do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A medida precisa ser aprovada até o final deste ano para valer no ano que vem.

Na terça, em entrevista ao ICL Notícias, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse esperar que a proposta seja aprovada pelas duas Casas do Congresso para ser sancionada por Lula em outubro.

O Executivo quer compensar a perda de arrecadação com a isenção com uma cobrança de imposto maior dos mais ricos, com foco na justiça tributária, que deve ser um dos motes da provável campanha à reeleição de Lula no ano que vem.

A intenção do Palácio do Planalto é colocar em votação o texto da Câmara relatado pelo ex-presidente da Casa Arthur Lira (PP-AL), que é visto com bons olhos pela equipe econômica.