Senado arquiva PEC da Blindagem após rejeição unânime pela CCJ

Questionado sobre o arquivamento da proposta em uma entrevista coletiva na sede da ONU, em Nova York, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva avaliou o desfecho como previsível e adequado à PEC.

"Acho que aconteceu com essa PEC o destino que ela merece. Desaparecer. Porque foi uma vergonha nacional", disse Lula

"O que eu acho um equívoco histórico foi colocar aquela PEC em votação. Desnecessária. Desnecessária, provocativa e passou um sinal péssimo para a sociedade brasileira."

O texto fora aprovado na semana passada na Câmara dos Deputados com apoio tanto de parlamentares da oposição quanto do governo, mas gerou forte reação popular e desencadeou protestos de rua em diversas cidades do país no final de semana.

Após uma tramitação rápida na Câmara, o texto foi recebido com rechaço, de forma geral, pelo Senado. Os 27 senadores da CCJ aprovaram o parecer do senador Alessandro Vieira (MDB-ES), que é delegado de polícia de carreira, contrário à PEC.

Durante as discussões, os parlamentares teceram duras críticas à proposta, chamando-a de PEC da Bandidagem e afirmando que causaria ainda mais impunidade no país.