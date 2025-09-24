Confiança empresarial da Alemanha tem queda inesperada em setembro, aponta pesquisa do Ifo

As empresas estavam menos satisfeitas com seus negócios atuais e as expectativas também pioraram.

"As perspectivas de uma recuperação econômica sofreram um retrocesso", disse o presidente do Ifo, Clemens Fuest.

Há uma sensação crescente de que as reformas prometidas pelo novo governo para reanimar a economia são mais lentas e de menor alcance do que o inicialmente esperado.

A queda no índice de expectativas do Ifo reflete um clima sombrio, já que as reformas econômicas têm sido muito lentas, disse Cyrus de la Rubia, economista-chefe do Hamburg Commercial Bank.

A Alemanha tem se esforçado para recuperar o ímpeto este ano, com a economia contraindo 0,3% no segundo trimestre em comparação com os três primeiros meses do ano, uma vez que a demanda dos Estados Unidos desacelerou após meses de compras em antecipação às novas tarifas do presidente norte-americano, Donald Trump.

A Capital Economics espera que o crescimento só irá acelerar de forma significativa no próximo ano, quando a política fiscal deverá ser significativamente afrouxada, disse a economista sênior para a Europa Franziska Palmas.