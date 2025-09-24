Dólar tem alta firme ante o real após euforia da véspera com Trump

O dólar à vista fechou em alta de 0,93%, aos R$5,3277. No ano, porém, a divisa acumula baixa de 13,78%.

Às 17h03 na B3 o dólar para outubro -- atualmente o mais líquido no Brasil -- subia 0,87%, aos R$5,3320.

Na terça-feira o dólar cedeu mais de 1% após Trump elogiar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e acenar com uma reunião na próxima semana, reduzindo o medo no mercado de que os EUA possam adotar novas medidas econômicas contra o Brasil.

Como o dólar encerrou na faixa de R$5,27 na véspera, a divisa estava em um nível que atraiu compras no início da sessão desta quarta-feira. Segundo operador ouvido pela Reuters, alguns participantes do mercado optaram por recompor posições compradas (no sentido de alta do dólar) para esperar os desdobramentos práticos da aproximação diplomática entre Trump e Lula.

Além disso, a moeda norte-americana sustentou ganhos firmes ante quase todas as demais divisas desde cedo, ainda refletindo comentários cautelosos do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, sobre o ciclo de corte de juros, feitos na tarde de terça-feira.

Neste cenário, o dólar à vista subiu até o pico intradia de R$5,3313 (+1,00%) às 15h52.