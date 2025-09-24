EUA estão prontos para dar apoio à Argentina quando necessário, diz Bessent

Bessent também disse que os EUA estão prontos para comprar dívida secundária ou primária do governo e estão trabalhando com o governo argentino para acabar com a isenção de impostos para os produtores de commodities que convertem moeda estrangeira.

Nesta quarta-feira, em uma entrevista à Fox Business Network, Bessent disse que não achava que o mercado havia perdido a confiança no líder argentino Javier Milei, aliado de direita do presidente Donald Trump.

"Obrigado, Presidente Donald Trump e Sr. Secretário Scott Bessent, pelo firme apoio e confiança no povo argentino", disse Milei em resposta no X.

"Valorizamos profundamente nossa amizade com os Estados Unidos e seu compromisso em fortalecer nossa parceria com base em valores compartilhados. Juntos, construiremos um caminho de estabilidade, prosperidade e liberdade. MAGA!", acrescentou, em referência ao termo "Make America Great Again" (Faça a América Grande Novamente), usado por Trump e aliados nos EUA.

Os preços dos títulos do governo argentino subiram depois que Bessent anunciou detalhes do suporte.

"Bem, o que mais pode ser acrescentado além de agradecer ao Secretário Scott Bessent", escreveu o ministro da Economia da Argentina, Luis Caputo, no X. "Vamos todos trabalhar juntos para tornar nosso país grande novamente!"