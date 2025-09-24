EUA estão prontos para dar apoio à Argentina quando necessário, diz Bessent

WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos estão atualmente em negociações para uma linha de swap de US$20 bilhões com o banco central da Argentina e estão prontos para fazer o que for necessário para apoiar o país, disse o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, nesta quarta-feira em uma publicação no X.
Bessent disse que os EUA estão preparados para comprar os títulos argentinos denominados em dólares e o farão conforme as condições permitirem. Os EUA também estão prontos para fornecer uma linha de crédito significativa por meio do fundo de estabilização cambial, disse ele.
"A Argentina tem as ferramentas para derrotar os especuladores, inclusive aqueles que buscam desestabilizar os mercados argentinos com objetivos políticos", disse ele.
Bessent também disse que os EUA estão prontos para comprar dívida secundária ou primária do governo e estão trabalhando com o governo argentino para acabar com a isenção de impostos para os produtores de commodities que convertem moeda estrangeira.
Nesta quarta-feira, em uma entrevista à Fox Business Network, Bessent disse que não achava que o mercado havia perdido a confiança no líder argentino Javier Milei, aliado de direita do presidente Donald Trump.
"Obrigado, Presidente Donald Trump e Sr. Secretário Scott Bessent, pelo firme apoio e confiança no povo argentino", disse Milei em resposta no X.
"Valorizamos profundamente nossa amizade com os Estados Unidos e seu compromisso em fortalecer nossa parceria com base em valores compartilhados. Juntos, construiremos um caminho de estabilidade, prosperidade e liberdade. MAGA!", acrescentou, em referência ao termo "Make America Great Again" (Faça a América Grande Novamente), usado por Trump e aliados nos EUA.
Os preços dos títulos do governo argentino subiram depois que Bessent anunciou detalhes do suporte.
"Bem, o que mais pode ser acrescentado além de agradecer ao Secretário Scott Bessent", escreveu o ministro da Economia da Argentina, Luis Caputo, no X. "Vamos todos trabalhar juntos para tornar nosso país grande novamente!"
(Reportagem de Susan Heavey e Maiya Keidan; reportagem adicional de Aida Pelaez-Fernandez)
