G7 avalia preços mínimos para terras raras para combater domínio da China, dizem fontes

A China, maior produtora mundial de terras raras, surpreendeu os compradores em abril ao introduzir controles de exportação sobre os materiais e ímãs relacionados, em retaliação às tarifas impostas pelos Estados Unidos.

Após paralisações de montadoras da Europa, a China concordou em acelerar a concessão de licenças para empresas europeias em maio e "atualizou" seu mecanismo de exportação para a UE em julho. No entanto, dois meses depois, as empresas europeias afirmam que o aumento dos gargalos nas licenças pode gerar novos prejuízos e paralisações.

PRESSÃO PARA GARANTIR MINERAIS CRÍTICOS

Os países do G7, com exceção do Japão, dependem fortemente ou exclusivamente da China para uma série de materiais, desde ímãs de terras raras até metais para baterias.

Para lidar com o risco à segurança, os líderes do G7 lançaram um Plano de Ação para Minerais Críticos em junho. Equipes técnicas se reuniram em Chicago no início deste mês.

"O cerne da conversa foi se deveríamos elevar o nível de regulamentação do investimento estrangeiro em materiais críticos para evitar que empresas migrem para a China", disse uma das fontes sobre a reunião de Chicago, acrescentando que havia incerteza sobre se Pequim deveria ser confrontada. A Austrália também participou da reunião.