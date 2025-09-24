Haddad diz que Fazenda vai esclarecer com TCU entendimento sobre meta fiscal

"Acredito que nós vamos esclarecer, inclusive qual a estratégia que nós estamos usando para buscar o melhor resultado possível", disse Haddad.

Mais cedo, o TCU decidiu enviar um alerta ao governo Luiz Inácio Lula da Silva de que buscar o piso inferior da meta fiscal ao avaliar a necessidade de contenção de verbas não é compatível com as regras vigentes.

O alvo para 2025 é de déficit primário zero, com margem de tolerância de 0,25 ponto percentual do Produto Interno Bruto (PIB), o que corresponde a R$31 bilhões para mais ou para menos.

Em nota, a Fazenda e o Ministério do Planejamento afirmaram que o governo adotou uma série de medidas para fortalecer o Regime Fiscal Sustentável e disseram que o resultado primário de 2024, um déficit de R$11 bilhões, reforça esse compromisso, uma vez que ficou mais próximo do centro da meta do que no limite inferior da banda, que seria de um déficit de R$28,8 bilhões.

"Assim, a meta de primário é descumprida quando o resultado primário não alcançar o limite inferior da banda. Trata-se, portanto, de mecanismo jurídico obrigatório e vinculado, aplicado ao orçamento de todos os Poderes", disse a nota.

As pastas também destacaram que o contingenciamento de recursos é usado apenas quando há risco de descumprimento da meta. O governo não anunciou nenhum contingenciamento de verbas, sob a justificativa de que o patamar projetado esta semana, um déficit de R$30,2 bilhões no ano, está tecnicamente dentro da banda de tolerância.