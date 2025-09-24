Haddad diz que relação conflituosa com os EUA "já está sendo superada"

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira que a relação “inicialmente conflituosa” com os Estados Unidos neste ano já está sendo superada, após aceno do presidente Donald Trump, que demonstrou abertura para um encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Em audiência pública na Câmara dos Deputados, Haddad afirmou que mesmo diante do cenário com as tarifas impostas pelos EUA, os produtos brasileiros seguem valorizados no mundo.

“Mesmo neste ano, com as adversidades de uma relação inicialmente conflituosa, mas que já está sendo superada, com os Estados Unidos, o produto brasileiro é muito valorizado no exterior”, disse.