Ibama aprova resultado de simulado da Petrobras na Foz do Amazonas; pede ajustes

Por meio dele, a companhia precisava mostrar sua capacidade de lidar com um eventual acidente com vazamento na região, considerada sensível ambientalmente.

"Comunico à Petrobras que APO realizada foi considerada aprovada pelo Ibama, devendo a operadora apresentar os ajustes requeridos pelo Ibama, para finalização do processo de elaboração da licença de operação para a atividade proposta", disse parecer técnico do Ibama.

O Ibama considerou, em seu parecer técnico, a robustez da estrutura apresentada, bem como o caráter inédito da atividade executada, "marcada por desafios logísticos relevantes, pela dimensão da estrutura acionada e pela amplitude das vertentes de análise".

Além disso, destacou em sua conclusão que "um novo exercício de fauna deverá ser executado, sem prejuízo da continuidade do processo de licenciamento em curso".

Em um comunicado, a Petrobras informou que "irá revisar o plano conforme as observações apontadas no parecer e reapresentará o documento ao Ibama até esta sexta-feira".

"Com a aprovação da APO e o cumprimento dos demais requisitos do processo de licenciamento, a Petrobras espera receber em breve a licença ambiental para perfuração de um poço exploratório no bloco FZA-M-59, por meio do qual a companhia irá buscar informações geológicas e investigar a existência de petróleo", acrescentou.