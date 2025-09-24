Ibovespa fecha quase estável, mas renova topo com suporte de Petrobras

- BANCO DO BRASIL ON cedeu 0,09%, em dia com evento do banco com analistas e investidores em Nova York, no qual executivos afirmaram que o banco ainda deve ver deterioração da inadimplência no resultado do terceiro trimestre, principalmente vindo da carteira de crédito rural.

- ITAÚ UNIBANCO PN cedeu 0,67%, BRADESCO PN recuou 0,78% e SANTANDER BRASIL UNIT fechou com decréscimo de 1,1%.

- VALE ON encerrou com acréscimo de 0,38%, tendo com pano de fundo a estabilidade do contrato futuro de minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian, em meio a alerta de analistas de que a recente alta das cotações pode ter ultrapassado os fundamentos do mercado.

- RAÍZEN PN caiu 5,98%, na quinta baixa seguida. A companhia não receberá recursos de capitalização proposta para a Cosan , que divide o controle da empresa com a Shell. Tampouco houve novidades envolvendo potenciais investidores na companhia após noticiário intenso recentemente.

- COSAN ON subiu 5,68%, no segundo pregão de recuperação após tombo no começo da semana na esteira do anúncio de capitalização, com forte diluição da base acionária. A empresa convocou assembleia-geral extraordinária para 23 de outubro para votar o acordo de investimento estratégico.

- NATURA ON caiu 2,61%, ampliando o ajuste após salto de quase 16,5% no último dia 18, quando anunciou acordo para vender negócios da Avon International. Na segunda-feira, a companhia disse que a gestora Dynamo informou sobre redução passiva da participação acionária na companhia, agora em 8,84%.