Ibovespa titubeia após máximas; BB e Petrobras sobem

Na véspera, o Ibovespa fechou em alta de 0,91%, para 146.424,94 pontos, tendo alcançado 147.178,47 pontos no melhor momento, novos topos históricos.

De acordo com analistas do Itaú BBA, o Ibovespa segue em tendência de alta no curto prazo a caminho dos 150.000 e 165.000 pontos. Do lado da baixa, citaram no relatório Diário do Grafista enviado a clientes nesta quarta-feira, o primeiro suporte deixado está em 144.000 pontos.

"Se voltar a cair, abrirá nova janela de realização de lucros e encontrará próximos suportes em 141.300 e 139.300 – patamar que mantém o índice em tendência de alta no curto prazo", ponderaram.

A equipe do Itaú BBA destacou que o recorde do Ibovespa no último pregão mostrou que nem todos os índices voltaram a superar ao menos a máxima da semana anterior, o que reforça um cenário de alta seletiva.

DESTAQUES

- IRB(RE) ON recuava 1,84%, mesmo após mostrar lucro líquido de R$39,2 milhões em julho, alta de 16,7% ano a ano, com queda na sinistralidade. Analistas do Citi citaram como principal preocupação no resultado foi o índice de despesas administrativas, que saltou para 14%, de 8,5% um ano antes.