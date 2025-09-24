Índices fecham em baixa com preocupações com "valuation"

Investidores estão tentando avaliar a trajetória dos cortes[...] de juros do banco central dos EUA, na tentativa de fortalecer uma economia que tem mostrado sinais de um mercado de trabalho em enfraquecimento, sem estimular a inflação.

Com cada um dos três principais índices, juntamente com o Russell 2000 de small-caps, fechando simultaneamente em níveis recordes pela primeira vez em anos nesta semana, Powell disse na terça-feira que os preços dos ativos pareciam estar com "valuations" bastante altas.

Enquanto seus pares apresentavam argumentos de ambos os lados da divisão de política monetária, o chair do Fed enfatizou a corda bamba em que o banco central deve se equilibrar nas próximas decisões.

O corte[...] de juros do Fed na semana passada ajudou a elevar as ações em setembro, normalmente um mês fraco para as ações, com investidores agora apostando em novas reduções para manter a alta.

Algumas medidas de "valuation" de ações estão em seu nível mais alto desde 2021, e uma nova alta as elevaria a patamares não vistos em décadas, no auge do salto da internet.

O setor de materiais caiu 1,6% e foi o de pior desempenho do S&P 500.