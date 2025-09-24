OMC elogia decisão da China de renunciar a benefícios de países em desenvolvimento

Dando mais detalhes, um diplomata chinês sênior na sede da OMC em Genebra disse na quarta-feira que a China continuará a se considerar um país em desenvolvimento, apesar de não mais buscar os benefícios.

As regras comerciais da OMC permitem que os países em desenvolvimento tenham mais margem de manobra para usar tarifas mais altas ou subsídios para proteger seus setores.

Porém, como a China já se tornou a segunda maior economia do mundo há muito tempo, alguns parceiros comerciais, especialmente os Estados Unidos, disseram que isso é injusto. Washington afirmou que a reforma do sistema de comércio global é impossível, a menos que os grandes países em desenvolvimento abram mão desses benefícios.

"Este é um momento crucial para a OMC. A decisão da China reflete o compromisso com um sistema de comércio global mais equilibrado e equitativo", disse a diretora-geral da OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, em um comunicado.

Os membros da OMC estão avaliando reformas abrangentes para revitalizar o órgão de comércio global, que tem sido desafiado por uma onda de tarifas impostas pelo governo Trump.

Keith Rockwell, analista de comércio da Fundação Hinrich e ex-diretor de comunicações da OMC, disse à Reuters que a medida da China pode ajudar suas relações com Washington.