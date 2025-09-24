Petróleo sobe 3% para máxima em sete semanas com queda de estoques nos EUA

Esse foi o maior fechamento do Brent desde 1º de agosto e do WTI desde 2 de setembro.

Os estoques de petróleo dos EUA caíram surpreendentemente 607.000 barris na semana passada, informou a Administração de Informações sobre Energia. [EIA/S] [API/S]

Isso se compara ao aumento de 235.000 barris previsto pelos analistas em uma pesquisa da Reuters, mas foi menor do que o aumento de 3,8 milhões de barris que as fontes do mercado disseram que o grupo comercial Instituto Americano de Petróleo citou em seus números na terça-feira.

Os preços do petróleo também encontraram apoio nas notícias de que os militares da Ucrânia atacaram duas estações de bombeamento de petróleo durante a noite na região russa de Volgogrado. Um estado de emergência foi declarado na cidade russa de Novorossiisk, que é o principal porto marítimo da Rússia no Mar Negro e contém importantes terminais de exportação de petróleo e grãos.

"Recentemente, o foco voltou a ser a Europa Oriental e a possível introdução de novas sanções contra a Rússia", disse Tamas Varga, analista da PVM Oil Associates.

A Rússia está enfrentando escassez de certos tipos de combustível, já que os ataques de drones ucranianos reduzem o funcionamento das refinarias, de acordo com comerciantes e varejistas, depois que a Ucrânia intensificou os ataques de drones à infraestrutura de energia para reduzir as receitas de exportação de Moscou.