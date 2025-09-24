Preço do minério de ferro fica estável, com analistas alertando para alta exagerada

O minério de ferro de referência de setembro na Bolsa de Cingapura caía 0,09%, a US$105,6 a tonelada.

A recente alta de preços do minério de ferro parece exagerada, com os fundamentos já refletidos nos níveis atuais, disseram analistas do Citi.

Embora a demanda pareça resiliente devido às fortes exportações e à produção estável de altos-fornos, o Citi alertou que esse suporte aos preços do minério pode ser insustentável, já que as margens do aço estão sob pressão renovada devido à abundância de oferta de minério no mercado internacional.

Apesar dos lucros fracos por tonelada de aço nas usinas siderúrgicas, a produção de metal quente, um indicador da demanda de minério de ferro, permanece alta, à medida que os estoques continuam a se acumular com o reabastecimento antes do feriado do Dia Nacional da China, de 1 a 8 de outubro, disse a corretora Hexun Futures.

Ainda assim, os preços dos concentrados de minério de ferro produzidos internamente continuaram a se fortalecer na maioria das regiões da China na semana passada, já que a commodity permaneceu com oferta restrita e alta demanda, de acordo com dados da consultoria chinesa Mysteel.

(Reportagem de Lucas Liew)