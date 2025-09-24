Relator mantém em parecer de MP isenção de IR para debênture incentivada, CRI e CRA, mas eleva taxa de LCI e LCA

Por outro lado, Zarattini propôs no relatório alíquota de 7,5% de IR para Letras de Crédito do Agronegócio (LCAs), Letras de Crédito Imobiliário (LCIs), Letras Hipotecárias (LH), Letra Imobiliária Garantida (LIG) e Letra de Crédito do Desenvolvimento (LCD). Esses papéis, que hoje são isentos, passariam a pagar 5% pela medida original do governo.

"Nos parece mais adequado majorar para 7,5% a alíquota proposta, preservando, por outro lado, títulos que cumprem importante papel no desenvolvimento da economia nacional, a exemplo das debêntures incentivadas", disse o relator no documento.

Após a apresentação do parecer de Zarattini, o presidente da comissão mista da MP, senador Renan Calheiros (MDB-AL), concedeu vista coletiva para que os parlamentares possam estudar o texto. Não foi anunciada ainda data para votação do projeto.

Em rápida entrevista a jornalistas no Congresso nesta quarta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ponderou que a taxação dos títulos tem objetivo regulatório, e não arrecadatório, e disse que o governo está aberto a negociar o texto da MP, "que envolve muitos temas".

"Vai acontecer com essa medida provisória o que aconteceu com todas, eu vou ter que sentar, negociar e avançar", disse o ministro.

Apresentada em junho pelo governo para compensar a perda de arrecadação após recuar de parte do aumento de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), a MP eleva a taxação sobre bets, institui a tributação sobre ganhos com títulos atualmente isentos, altera o imposto de outras aplicações financeiras e prevê, ainda, algumas medidas de contenção de despesas.