Secretário do Tesouro diz que está procurando alguém com mente aberta para comando do Fed

Ele disse que está procurando alguém com a mente aberta para dirigir o banco central dos EUA, reiterando as críticas a Powell por não ter reduzido a taxa de juros mais cedo.

Bessent observou que Stephen Miran, uma adição recente à diretoria do Fed escolhido pelo presidente dos EUA, Donald Trump, pressionou por um corte de 50 pontos-base nos juros, maior do que o corte de 25 pontos acordado.

Ele disse que estava surpreso com o fato de o Fed não ter esboçado uma meta de redução dos juros até o final do ano em 100 ou 150 pontos-base, dadas as recentes revisões para baixo nos dados de emprego.

Powell disse na terça-feira que o banco central precisa continuar a equilibrar os riscos conflitantes da inflação alta e do enfraquecimento do mercado de trabalho nas próximas decisões sobre a taxa de juros, enquanto outras autoridades apresentaram argumentos de ambos os lados.

Na semana passada, o banco central reduziu sua taxa de referência em 25 pontos. Powell disse que o Fed não estava em "um curso predefinido" para novas reduções.

"Essas reuniões devem ser uma discussão. Você deve ir para elas com a mente aberta", disse Bessent. "Não muito diferente da ONU, temos visto muitos erros, muita rigidez, e é bom ter sangue novo nisso."