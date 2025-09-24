Senado aprova texto-base de projeto que retira gastos com tarifaço do teto de gastos

BRASÍLIA (Reuters) - O Senado aprovou nesta quarta-feira o texto principal de projeto de lei complementar que autoriza despesas e renúncias fiscais do governo com empresas impactadas pelo tarifaço dos Estados Unidos a ficarem fora das metas de resultado primário previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal e nos limites de despesa previstos no Novo Arcabouço Fiscal, informou a Agência Senado.

A votação não foi concluída e duas emendas ficaram pendentes de análise, o que deve ocorrer na próxima semana.

De autoria do líder do governo na Casa, senador Jaques Wagner (PT-BA), o projeto viabiliza a medida provisória do governo com R$30 bilhões em empréstimos e renúncias fiscais para compensar perdas de exportadores afetados pela imposição da tarifa de 50% sobre produtos brasileiros pelo presidente dos EUA, Donald Trump.