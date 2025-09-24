Sistema Cantareira entra em faixa de restrição em outubro, diz ANA

Nesta quarta-feira, o Sistema Cantareira registrava um nível de armazenamento de água de 29,42% de seu volume útil, afirmou a ANA. No final de agosto, segundo dados da Sabesp, o armazenamento era de 35,9%.

"Como medida de mitigação, a Sabesp poderá utilizar, além dos 23 m³/s autorizados no Cantareira, a vazão transposta no reservatório de Jaguari, na bacia do rio Paraíba do Sul, para o reservatório de Atibainha, com a vazão total limitada ao valor outorgado de 33 m³/s", afirmou a agência.

O Sistema Cantareira abastece cerca de metade da população da região metropolitana de São Paulo e contribui para o atendimento dos usos múltiplos da água, com destaque para o abastecimento de Campinas, nas bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí.

O protocolo de preservação do Cantareira foi criado durante a crise hídrica dos anos de 2014 e 2015 e tem cinco faixas, sendo que a última é acionada quando o volume do reservatório fica abaixo de 20%, informou a ANA.

Nesse nível, o volume máximo de captação de água pela Sabesp é de 15,5 metros cúbicos por segundo, afirmou a autarquia. A medição acontece no último dia útil do mês atual.

(Por Alberto Alerigi Jr.)