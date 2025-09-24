STOXX 600 cai conforme perdas no setor de luxo ofuscam alta de ações de commodities e defesa

O setor de recursos básicos saltou 1,8%, conforme preços do cobre atingiram o maior nível em 15 meses, enquanto os preços do petróleo atingiram um pico em três semanas, o que impulsionou o setor de energia para alta de 1,5%.

As ações de defesa, incluindo Rheinmetall, Hensoldt e SAAB, subiram entre 3% e 8% depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, disse acreditar que a Ucrânia pode retomar todas as terras ocupadas pela Rússia e que Kiev deveria agir agora.

Perdas em ações de luxo, como LVMH, Hermes, Richemont e EssilorLuxottica, limitaram os ganhos do STOXX 600. O setor de luxo caiu 1,5%.

Enquanto isso, as ações do setor de saúde recuaram 0,6%, com AstraZeneca e Roche em queda de 2% e 0,4%, respectivamente.

O setor de automóveis reduziu perdas e fechou em queda de 0,6%, depois que a Bloomberg News noticiou que Washington formalizou tarifas mais baixas para automóveis, a partir de 1º de agosto.

As ações de Wall Street também caíram conforme investidores analisavam os últimos comentários de Powell, que ofereceram pouca clareza sobre o caminho a ser seguido pelo Fed em relação a taxa de juros.