Taxas dos DIs sobem após impacto causado por Trump; rendimentos dos Treasuries avançam

Às 10h23, a taxa do DI para janeiro de 2027 estava em 14,01%, ante o ajuste de 13,983% da sessão anterior. A taxa para janeiro de 2032 marcava 13,46%, ante o ajuste de 13,415%.

Na terça-feira, as taxas dos DIs tiveram baixas firmes, após Trump elogiar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e dizer que se reunirá com ele na próxima semana.

Os comentários de Trump reduziram o temor no mercado de que os EUA possam adotar novas medidas contra a economia brasileira, depois da condenação no Supremo Tribunal Federal do ex-presidente Jair Bolsonaro, aliado do norte-americano.

Passado o impacto causado por Trump, nesta quarta-feira a curva a termo brasileira avançava, ainda que de forma contida. O movimento estava em sintonia com a alta do dólar ante o real, em um dia de alta das cotações da moeda norte-americana também no exterior.

Às 10h23, o rendimento do Treasury de dez anos --referência global para decisões de investimento-- subia 1 ponto-base, a 4,129%.