Tesouro pode fazer mais uma emissão de títulos sustentáveis até o fim do ano, diz Ceron

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O Tesouro Nacional pode fazer até o fim do ano mais uma emissão de títulos sustentáveis no mercado, na casa de US$1 bilhão a US$2 bilhões, afirmou o secretário do Tesouro, Rogério Ceron.

"(Essa nova emissão este ano) é uma possibilidade, entre US$1 bilhão a US$2 bilhões", disse Ceron a jornalistas em evento no BNDES sobre desenvolvimento do mercado de capitais do Brasil, no Rio de Janeiro.

Ceron disse que o Brasil está sendo muito bem visto no exterior e é a bola da vez para atrair novos recursos. Ele acredita que as condições macroeconômicas, fiscais e geopolíticas colocam o Brasil nessa situação favorável.