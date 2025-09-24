Trump promete a líderes árabes que não deixará Israel anexar Cisjordânia, diz Politico

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu a líderes árabes que não deixaria Israel anexar a Cisjordânia ocupada, afirmou o Politico nesta quarta-feira, citando seis fontes familiarizadas com o assunto.

Duas pessoas descreveram Trump como sendo firme sobre o assunto durante sua reunião à margem da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, disse o Politico.

Outras duas fontes familiarizadas com o assunto, segundo o Politico, afirmaram que a equipe dos EUA apresentou um documento técnico descrevendo o plano do governo Trump para acabar com a guerra de Gaza, incluindo a promessa contra a anexação da Cisjordânia.