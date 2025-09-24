Vendas de novas moradias nos EUA aumentam em agosto

WASHINGTON (Reuters) - As vendas de novas moradias unifamiliares nos Estados Unidos aumentaram em agosto, mas o impulso dado com a queda das taxas hipotecárias pode ser limitado pelo enfraquecimento do mercado de trabalho.

As vendas de casas novas aumentaram 20,5% no mês passado, atingindo uma taxa anualizada ajustada sazonalmente de 800.000 unidades, informou o Census Bureau do Departamento de Comércio nesta quarta-feira. O ritmo de vendas para julho foi revisado para cima, para uma taxa de 664.000 unidades, em comparação com as 652.000 relatadas anteriormente.

Economistas consultados pela Reuters previam que as vendas de novas moradias, que representam cerca de 14% das vendas de casas nos EUA, diminuiriam para uma taxa de 650.000 unidades. As vendas de casas novas, que são contadas na assinatura de um contrato, são voláteis na base mensal e estão sujeitas a grandes revisões.