Vibra espera maior procura por ações após obter "investment grade" da S&P

"Na captação, a expectativa da empresa é que isso (novo rating) gere taxas mais competitivas", disse Ribeiro, à Reuters.

O executivo também disse esperar por "um aumento maior de busca pelo papel da Vibra, principalmente dos fundos que tendem a investir mais em empresas 'investment grade', menos nas empresas de 'high yield'. Então, a expectativa é positiva".

Ribeiro destacou que a nova classificação da S&P contribui para o exercício contínuo da empresa na gestão de suas dívidas, com a busca por menores custos e prazos mais longos.

A Vibra destacou que a S&P projeta melhora da alavancagem da empresa em relação ao pico registrado no primeiro semestre de 2025, que foi de 2,9 vezes dívida líquida sobre Ebitda.

Ribeiro reiterou que a empresa prevê reduzir o indicador de alavancagem para próximo de 2,5 vezes até o fim do ano e busca em um prazo maior ficar abaixo de 2 vezes.

"Vamos entrar em 2026 buscando uma redução de alavancagem na empresa, fazendo ajustes de investimentos, fazendo ajuste de alocação de capital, crescimento da nossa própria operação", afirmou o executivo.