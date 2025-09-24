Wall Street tem pouca variação após Powell moderar otimismo com corte de juros

Powell mostrou um tom cauteloso na terça-feira, quando disse que os preços dos ativos pareciam bastante valorizados, e enfatizou a corda bamba que o banco central deve percorrer nas próximas decisões sobre a taxa de juros, à medida que enfrenta os riscos de inflação e trata dos sinais de um mercado de trabalho mais fraco.

"O mercado foi, de certa forma, pego de surpresa pelos comentários de Powell sobre a avaliação do mercado acionário e entendeu isso como um sinal de que talvez o Fed possa estar preocupado com os preços elevados dos ativos", disse Thomas Hayes, presidente da Great Hill Capital.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,12%, para 46.347,05 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 0,03%, a 6.658,65 pontos, e o Nasdaq Composite tinha variação positiva de 0,07%, para 22.589,62 pontos.

As ações de tecnologia do S&P 500 caíam 0,1%, com a Apple em queda de 0,6%. A Adobe, fabricante do Photoshop, recuava 3,1% depois que o Morgan Stanley a rebaixou de "overweight" para "equal weight".